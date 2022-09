Ecco le parole di Sam Lammers, attaccante dell'Empoli, a Dazn prima della gara contro la Roma:



"Quattro pareggi, solo quattro punti in quattro partite, ma penso che abbiamo giocato molto bene ed è promettente in vista dei prossimi impegni. Ma è tempo di vincere, ovviamente, oggi la partita non sarà facile, ma giochiamo sempre per vincere".



MIGLIORAMENTI - "Abbiamo molti giocatori giovani. Perciò dovremo migliorare ogni settimana. Accumuliamo sempre più esperienza, penso di essere uno dei più anziani e questo dice molto. Abbiamo tanto talento a disposizione e dobbiamo dimostrare di averlo ogni settimana. Penso che abbiamo una buona squadra".



PARTITA - "Dobbiamo giocare come ogni settimana. La maggior parte delle partite abbiamo giocato bene soprattutto i primi tempi. Dobbiamo cercare di segnare più facilmente, di fare più gol e provare a vincere oggi".