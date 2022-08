Sam Lammers, attaccante arrivato a rinforzare il reparto dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa:



"Sono molto contento di giocare all'Empoli, un gran club. Sono un attaccante, mi piace segnare. Ma aiuto anche la squadra nella costruzione, mi reputo un giocatore tecnico e sono molto eccitato di giocare per l'Empoli. Arrivo in una buona squadra, in un gruppo in cui è facile ambientarsi. In questi giorni abbiamo lavorato duro, ma sono stati giorni belli. L'ambientamento è andato molto bene".



PROPOSTA - "Non so esattamente se l'Empoli ci ha provato prima di quest'estate. Però quando ho capito di dover partire in prestito e mi si è presentata l'occasione Empoli sono stato subito convinto a venire. Ho parlato anche col mister, molto ambizioso, con cui ho trovato una buona connessione subito. L'anno scorso ho visto la Serie A e la buona stagione dell'Empoli, non ho avuto dubbi ad accettare":



ULTIMA STAGIONE - "L'ultimo anno non ho giocato quanto volevo, ma ho imparato tante cose nuove che mi permetteranno di dare il mio apporto qui. Il calcio in Italia è diverso da quello che c'è in Germania, sono davvero contento di tornare in Serie A. Ho fatto una buona esperienza in Bundesliga, in questa stagione vorrei acquisire continuità e giocare per tutta la stagione, migliorando sotto tutti gli aspetti".