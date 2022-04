- L'Udinese lo prende a pallonate, lui cerca di salvare come può. Salva in un paio di occasione evitando un passivo più ampio.- Quando l'Udinese spinge dalla sua parte va un po' in difficoltà. Prova a farsi vedere in avanti, mette al centro qualche cross interessante. Dal 74’- Si fa sorprendere sull'azione del gol del 3 a 1 dell'Udinese. È lui a tenere in gioco Pussetto. Ingresso difficoltoso.- Il centrale albanese "sblocca" la partita con un goffo autogol. Non solo, soffre parecchio la mobilità di Deulofeu e Success. Pomeriggio da dimenticare.- Contro i brevilinei dell'Udinese fatica. Difficile contenere l'inventiva di Deulofeu. Sui gol non è mai ben posizionato.- Molina è un avversario davvero scomodo. Cerca di contenere come può un avversario che ha un marcia in più. Partita tutta difensiva, si preoccupa soltanto non farsi scappare l'argentino.- Avrebbe l'occasione di pareggiare ma a tu per tu contro Silvestri spara addosso al portiere bianconero. È questa la fotografia della sua partita. Dal 74’- Andreazzoli lo inserisce per dare maggiore inventiva al centrocampo ma l'Udinese cala il tris e la partita finisce nel ghiaccio. Si becca anche un giallo.- Tra i migliori del centrocampo empolese. Pulito nelle giocate, cerca di dare ordine in mediana. Va vicino anche al gol con una botta da fuori.- Il capitano è uno degli ultimi ad arrendersi. Serve a Benassi un gran pallone che purtroppo viene sprecato. Segna anche un gol ribattendo in rete il gol la respinta sul rigore di Silvestri ma il VAR annulla.Bajrami 5,5 - L'Empoli avrebbe bisogno delle sue giocate e della sua inventiva. Assente. Dal 74’- Entra nel momento peggiore, quando l'Udinese scappa via. Sul gol di Samardzic si fa saltare con troppa facilità.- Difficile mettere in difficoltà i centrali bianconeri. Lui cerca di impensierirli svariando molto. Ha il merito di procurarsi il rigore che permette all'Empoli di riaprire la partita. Dall’87’- Si sbatte molto ma sono davvero pochi i palloni giocabili, Marì lo marca stretto. Segna dal dischetto il rigore del momentaneo 2-1.- Ennesimo passaggio a vuoto di questo girone di ritorno. Qualcosa si è rotto, lo ha ammesso anche lui. Ora c'è da centrare la salvezza.