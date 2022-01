: para quello che può, sui gol ha obiettivamente poche responsabilità.: distratto in difesa e poco presente in fase offensiva.: per un’ora gioca una buona partita, poi si spegne la luce e in un minuto si fa ammonire due volte lasciando i suoi in inferiorità.: lascia troppo spazio a Raspadori in occasione del nuovo vantaggio neroverde, regala a Frattesi la palla per l’assist a Scamacca che chiude le marcature.: soffre e non poco la dinamicità di Berardi, non si vede mai dall’altra parte del campo.(Dal 1’ st: ingresso disastroso, prima sviene sulla leggera trattenuta che porta al 3-1 di Scamacca, poi sbaglia il disimpegno nell’azione del quarto gol neroverde).: non riesce a far valere la sua fisictà in mezzo al campo, sbaglia molte giocate anche saemplici.: dovrebbe dettare i tempi della manovra ma non riesce mai a verticalizzare.(Dal 1’ st: il suo ingresso non contribuisce a migliorare la qualità del palleggio azzurro, in grossa difficoltà anche in fase di non possesso).: ingenuo in occasione del rigore, si fa perdonare siglando il gol del momentaneo pareggio da vero opportunista.: nel primo tempo offre un paio di spunti interessanti non capitalizzati a dovere dai compagni, nella ripresa non si vede mai.(Dal 19’ st: dalla sua parte Berardi fa quello che vuole).: era partito bene, riuscendo a infilarsi tra le maglie di centrocampo e difesa avversaria, abbandona la contesa per infortunio.(Dal 30’ ptdà vivacità all’attacco ma non trova mai la porta).: ci mette il fisico quando serve, spreca una buona chance di testa ad inizio ripresa.(Dal 32’ st).: il suo Empoli sembra stanco, cionostante non rinuncia all’approccio offensivo per tutti i 90’. Mancano le idee e una volta rimasta in 10 la squadra sprofonda.