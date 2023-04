Cremonese-Empoli 1-0: Insufficiente in occasione del gol, si intende male con Luperto e De Winter. Per il resto soffre poco e gioca spesso con i piedi.: L’aggressione alta della Cremonese lo porta spesso a dover giocare il pallone, e ci riesce bene. Si fa vedere solo una volta in attacco, con un tiro spedito in curva. (17’ s.t.6: Entra e rischia subito grosso, fermando duramente Valeri. Per sua forutna l’arbitro non fischia nemmeno fallo).: Colpevole sul gol di Dessers insieme a Luperto, esce al 39’ per problemi fisici dopo essere caduto malamente a terra in un contrasto con Tsadjout. (40’: Ottimo ingresso a freddo, poi non riesce ad arginare come dovrebbe Tsadjout. Nel finale colpisce il palo con un tacco volante)Si fa trovare impreparato in occasione del gol di Dessers, in cui esita senza intervenire dopo essersi fatto ingannare dal cross di Sernicola. L’arbitro lo grazia a più riprese nonostante le ripetute spinte agli attaccanti grigiorossi.: Solita potenza in fascia, costringe Sernicola all’ammonizione nei primi minuti di gara. Positivo soprattutto quando attacca, vince parecchi duelli palla a terra.: Dalle sue parti l’Empoli riesce a costruire più tranquillamente grazie alla tranquillità con cui gestisce il pallone (33’ s.t.sv)Galdames cerca di ostacolarlo, ma lui trova sempre il tempo giusto per guidare il centrocampo azzurro. Pericoloso anche da calcio piazzato, ma i compagni non ne approfittano.: Molto propositivo in entrambe le fasi, pur di fare la giocata che ha in mente si prende qualche rischio. Non la sua migliore partita, ma si farà. (33’ s.t.sv).: La sua tecnica dovrebbe scardinare la difesa della Cremonese, invece si perde nella selva di centrocampo grigiorossa. Colpisce male un ottimo pallone dal limite dell’area.: Dell’attacco azzurro è l’unico che riesce ad impegnare Carnesecchi, bravo a dirgli di no. Nel secondo tempo un altro suo tentativo sbatte su Vasquez.: Vasquez e Lochoshvili sono in giornata, quindi si allarga spesso alla ricerca di palloni giocabili. Sciupa malamente una buona occasione dall’interno dell’area. (17’ s.t.: La Cremonese è una delle sue vittime preferite, ma stavolta in area piccola fa un tocco di troppo e perde l’occasione di segnare ancora ai grigiorossi)Il gol a freddo non lo aiuta a far giocare l’Empoli come avrebbe voluto, ma l’impressione è che si potesse fare di più per recuperare il risultato. Sconfitta che non ci voleva, ma la salvezza resta una formalità.