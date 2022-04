: altra prova impeccabile del numero 1 azzurro, che non è chiamato a grandi miracoli ma si dimostra sempre attento e concentrato.: spinge a fasi alterne, vince sicuramente il duello personale con Reca.: sempre nella posizione giusta, gioca una gara priva di errori.: in un paio di occasioni si fa aggirare troppo facilmente dal diretto avversario.(Dal 34’ st).: ritmo e intensità sulla fascia, ma non riesce mai a sfondare.: si fa ammonire subito per un fallo ingenuo, non entra mai nelle azioni importanti.(Dal 11 st: entra col piglio giusto e riesce a crearsi una buona occasione disinnescata dal solito Provedel.: prova di grande spessore in mezzo il campo, si rende pericoloso con due conclusioni dalla distanza che fanno la barba alla traversa.: la palla gol più ghiotta per gli azzurri nasce da una sua iniziativa, ma è di fatto l’unica di un partita con molte imprecisioni.(34’ st).: le sue accelerazioni mettono paura alla difesa ligure, ma pecca un po’ di precisione nell’ultimo passaggio.: molto generoso come al solito nel muoversi su tutto il fronte offensivo, non trova però il modo di rendersi pericoloso.(Dal 11’: il suo ingresso crea qualche apprensione agli attenti centrali spezzini, Provedel dice di no anche a lui dopo una bella girata su assist di Bajrami).: di fatto gli manca solo il gol, perché la sua prestazione nel complesso è più che positiva. Attaccante di prospettiva da seguire con attenzione.: non è una novità, il suo Empoli non è più la macchina da gol che macinava bel calcio del girone di andata. È però una squadra solida, che concede poco e, visto il pass lento stelle inseguitrici, potrebbe essere sufficiente per salvarsi.