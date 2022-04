no stop, si torna in campo nel weekend dopo la settimana di Coppe europee. Aprel'anticipo del Castellani tra l'di Aurelioe lodinel match valido per l'inaugurazione delladel massimo campionato italiano: i toscani non vincono dal 12 dicembre 2021, 14 giornate fa, ma mantengono comunque la distanza di sicurezza di 11 punti sul Venezia terzultimo, mentre solo un punto li separa dai liguri, reduci da due vittorie nelle ultime tre. Si può dire che chi vince è praticamente salvo: sfida nella sfida quella tra Andrea Pinamonti e Daniele Verde, rispettivamente 9 e 6 reti finora.L’unico precedente in Serie A tra Empoli e Spezia è quello della gara di andata, terminato 1-1: in generale, considerando anche la Serie B, nelle ultime cinque sfide di campionato tra queste due squadre ci sono stati ben quattro pareggi per 1-1 (nella restante gara del parziale una vittoria ligure per 1-0 il 19 giugno 2020). L’Empoli è imbattuto nelle sei gare casalinghe di Serie B disputate contro lo Spezia: tre vittorie e tre pareggi, tra cui quello nell’ultimo confronto al Castellani in ordine di tempo (1-1 il 29 ottobre 2019, frutto delle reti di Soufiane Bidaoui e Davide Frattesi).Il match d’andata tra Empoli e Spezia è stato uno dei soli due incontri di questo campionato in cui entrambe le formazioni hanno messo a referto almeno un autogol ciascuna (l’altra gara è stata Salernitana-Empoli). L’Empoli è la squadra dei maggiori cinque campionati europei in corso che aspetta da più tempo la vittoria (nessun successo nelle ultime 14 giornate di Serie A, con sette pareggi e sette sconfitte) – la squadra toscana non arriva a 15 partite consecutive senza vittorie nel massimo torneo dal marzo 1999 (in quel parziale era stato allenato da Sandreani per 10 gare e da Orrico per cinque). Lo Spezia ha raccolto lo stesso identico numero di punti (32) conquistati nella scorsa Serie A dopo le prime 31 giornate, ma ha segnato nove reti in meno (32 attuali contro 41) e subito cinque reti in meno (54 attuali contro le 59 del 2020/21). Con quella di Gyasi al Venezia, sono diventate cinque le reti segnate dallo Spezia dal 90’ in poi in questa Serie A: solo la Roma (sei) ha fatto meglio in questo parziale di gioco; l’Empoli non subisce gol dal 90’ in poi in campionato dal 9 gennaio (Scamacca del Sassuolo). Sfida tra le due squadre che hanno subito più conclusioni dagli avversari dall’inizio del girone di ritorno di questa Serie A: lo Spezia (201) e l’Empoli (198). Spezia (24 anni e 276 giorni) ed Empoli (25 anni e 19 giorni) sono le due squadre che hanno utilizzato i giocatori con l’età media più bassa in questa Serie A. Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato più parate (123) nei maggiori cinque campionati europei 2021/22: viaggia a una media di circa quattro parate a incontro, sufficiente in proiezione a superare il record per un portiere dell’Empoli in un singolo campionato di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato): Skorupski, 144, nel 2016/17. Solo Tammy Abraham e João Pedro (30 ciascuno) hanno disputato più gare da titolari di Emmanuel Gyasi tra gli attaccanti di questo campionato mentre soltanto Domenico Berardi (134) e Gianluca Caprari (131) hanno recuperato più palloni dell’esterno ghanese (127) tra gli attaccanti della Serie A in corso.Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo.