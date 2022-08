: attento sulle palle alte e tra i pali, non può nulla sul gol di Kallon.: accompagna l’azione quando serve, bravo a tamponare su Lazovic prima e Doig poi.: altra prova priva di imperfezioni, ad oggi è lui il leader della difesa azzurra.: soffre quando Lasagna lo punta, nel complesso risulta efficace in ogni chiusura.: osso duro per chiunque in marcatura, quando parte palla al piede provoca sempre scom: bada al sodo, senza strafare.(Dal 18’ st: in ritardo su Kallon che controlla e va al tiro per il gol del pareggio).: sa sempre dove mettersi, la migliore condizione però è ancora lontana.(Dal 18’ st: ci mette la solita grinta).: avrebbe sui piedi qualche buona palla per lasciare il segno, ma pecca di convinzione.: 40’ di puro spettacolo. Segna un gol da campione con gran un sinistro da fuori, con le sue giocate provoca due gialli avversari. Il secondo però lo manda ko.(Dal 38’: con il suo ingresso si vede la differenza rispetto a Baldanzi…in negativo. Poco deciso e per niente ispirato, in questo momento non è un valore aggiunto).: pressa chiunque e cerca spesso il dialogo con i compagni di reparto, in crescita.(Dal 38’ st).: domina sulle palle alte e anticipa spesso il diretto marcatore, libera Baldanzi per la conclusione vincente.(Dal 38’ st).: per 60’ il suo Empoli convince, poi cala e non riesce ad evitare il gol del pareggio al primo tiro pericoloso. Dalla panchina poche alternative, qualche innesto serve senz’altro.