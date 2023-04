Sassuolo-Empoli 2-1







Vicario 5,5: riflessi da rivedere sul tiro comunque angolato di Berardi. Poi intuisce il rigore ma non ci arriva.



Ebuehi 6,5: annulla Laurienté, che gli scappa solo una volta con un taglio alle spalle.



Walukievicz 6: dopo la brutta prova di Ismajli con l’Inter, Zannetti si affida a lui, che lo ripaga con una prestazione attenta. ‘Fa espellere’ Pinamonti.



Luperto 6,5: generale della difesa azzurra, sbaglia veramente pochissimo.



Parisi 6: bel duello con Bajrami nel primo tempo, è sempre propositivo fino all’ingresso di Berardi che gli cambia la giornata.



(83’ Cacace 4,5: un’ingenuità che vale tre punti per il Sassuolo. Atterra in area Berardi al 94’, stavolta l’ha fatta veramente grossa)



Grassi 6: fin troppo diligente, scolaretto del centrocampo.



(61’ Akpa Akpro 6: cerca di coprire le voragini che si aprono nella mediana di Zanetti nella ripresa)



Marin 6: regista geometrico per un tempo, poi si spegne a poco a poco nella ripresa.



Bandinelli 6,5: vince il duello di gamba con Frattesi, ed è sempre una spina nel fianco coi suoi inserimenti. Prima del cambio viene ammonito. Senza di lui il centrocampo dell’Empoli perde esperienza.



(66’ Fazzini 5,5: troppo leggero soprattutto nell’azione finale di Berardi, quando si ferma per un colpetto al volto e lascia passare l’esterno neroverde)



Baldanzi 6,5: sempre pronto a ripartire o a farsi trovare tra le linee. Vispo.



Caputo 5,5: ha sulla coscienza il raddoppio mancato sull’uno a zero. Nella ripresa segna di testa, ma con la bandierina alzata.



(83’ Satriano s.v.)



Cambiaghi 6,5: bellissima l’azione personale con cui porta in vantaggio la squadra di Zanetti. Una ripartenza alla Pato.



(66’ Piccoli s.v.)





All. Zanetti 5,5: l’Empoli dura un tempo e poco più, poi si spacca in due. Al contrario di Dionisi non ha fuoriclasse da mandare in campo nel finale.