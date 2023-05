: a fine primo tempo sventa una possibile palla gol arpionando letteralmente il pallone dai piedi di Vlahovic, non è perfetto sul tiro di Chiesa che accorcia il punteggio.: disinnesca completamente Kostic.: il gol impreziosire una prova difensiva praticamente perfetta.: una colonna in mezzo alla difesa, duella con Vlahovic uscendone spesso vincitore: si prende qualche rischio di troppo, ma quando parte sulla fascia tenerlo è un problema.: il suo dinamismo fa la differenza di fronte al compassato centrocampo bianconero, l’assist per il 3-0 di Caputo è un concentrato di forza e caparbietà.: governa il centrocampo con assoluta disinvoltura, preciso in tuti i disimpegni.: gioca una partita di grande applicazione difensiva, senza concedersi troppe sortite offensive.(Dal 23’ st: mette il piede sul rinvio di Kean che si trasforma in un assist per il poker firmato da Piccoli).: gioca con intelligenza e disinvoltura ogni pallone, sicuri che sia un 2003?(Dal 34’ st).: glaciale dal dischetto, trasforma nel 3-0 il prezioso assist confezionato da Akpa Akpro.: meno in palla del solito, dà comunque il suo contributo alla manovra offensiva muovendosi in continuazione su tutto il fronte offensivo.(Dal 34’ st).: la sua intuizione tattica, con Akpa spostato sulla fascia e Fazzini sulla trequarti, manda in tilt l’undici di Allegri. Un mese fa c’era il timore che questa squadra non riuscisse a salvarsi, oggi certifica un traguardo prestigioso con una notte da sogno. E non è ancora finita. Fenomeno.