Cagliari-Empoli 0-2: sul tiro di Keita viene salvato dal palo. Torna a Cagliari da ex, anche se è in prestito, dimostrando sicurezza.: dalle sue parti non circolano grossi problemi e porta a termine il suo lavoro sufficientemente.(dal 18' s.t: entra e controlla insieme ai compagni di reparto).: esordio assoluto in Serie A, oltretutto da titolare, coronato da una prestazione superba. Dalle sue parti non è passata una mosca.: capitano e leader della difesa. Ottimo in marcatura su entrambi gli attaccanti avversari.: quest'oggi in versione Trenitalia. I suoi cross al "veleno" hanno impensierito spesso i difensori di casa.: è lui che comanda nel centrocampo toscano. Dirige l'orchestra biancoblu in maniera precisa.(dal 19' s.t: entra e con uno splendido gol da fuori area chiude il match).: prima gara da titolare dove ha dimostrato di avere dei colpi interessanti.: non ha mai smesso di correre nemmeno per un secondo. Suo l'assist per Di Francesco nel primo gol ospite.(dal 38' s.t: per poco non trova il gol dell'anno da quasi metà campo. Quest'oggi in versione diga a centrocampo.: "vendica" il padre (ex tecnico del Cagliari) portando in vantaggio i suoi nel primo tempo. Perfetto nei movimenti, una spina nel fianco per la difesa di caca.(dal 38' s.t: una palla e un palo. L'albanese per poco non chiudeva definitivamente la partita).: tiene alta la squadra per quasi tutto il match. Oggi è mancato soltanto il gol.(dal 42' s.t: un po' a sorpresa decide di effettuare turnover in un delicato scontro salvezza. Alla fine ha pienamente ragione trovando un'importantissima vittoria in ottica salvezza.