: i due miracoli che compie, sul primo rigore di Verde, vengono cancellati dal Var.: solido in difesa, si vede poco in attacco.(Dal 15’: molto alto, soprattutto nel finale, potrebbe gestire meglio qualche importante che gli capita sui piedi).: il gol del raddoppio di Verde nasce da una sua indecisione: respinge al mittente tutti i tentativi dello Spezia in contropiede.: ingenuità clamorosa che non salva l’Empoli dal gol e che lascia i suoi in inferiorità numerica.: pasticcia con Ismajli nell’azione che libera al tiro Verde per il 2-0.(Dal 15’ st: fa a sportellate con Nikolaou e Amian, avrebbe una buona opportunità ma non la sfrutta al meglio).: meno brillante rispetto alle ultime uscite.: solita partita di grande sostanza.(Dal 40’ st: tocca pochi palloni, ma l’ultimo è pesantissimo e vale un punto fondamentale).: viene sacrificato quando la squadra resta in dieci.(Dal 26’: cura bene la fase difensiva e si concede qualche scorribanda offensiva che però non porta a nulla di concreto).: il suo continuo movimento crea non pochi grattacapi agli stati difensori spezzini.(Dal 40’ st).: il più dinamico e il più volenteroso, segna un gol, di forza e furbizia, che accende le speranze azzurre.: con i cambi e il giusto atteggiamento trasmesso alla squadra rimette in piedi una partita che sembrava persa dopo mezz'ora. C’è anche e soprattutto lui dietro la grande stagione che sta disputando la squadra.