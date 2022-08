: nel primo tempo salva il risultato su una conclusione ravvicinata di Ikonè, reattivo anche nel finale su Mandragora.: soffre molto il passo di Terzic, ma alla lunga riesce in qualche modo a prendergli le misure.: macchia una buona prestazione con un’ingenuità che poteva costare carissima.: non sbaglia un intervento, nel finale si immola letteralmente sulla conclusione a botta sicura di Duncan, salvando il risultato.: tiene alla grande nel duello con Ikonè, serve un assist al bacio per Destro non sfruttato dall’attaccante.: si muove molto ma non trova lo spazio per l’inserimento vincente.(Dal 40’ st).: ha i colpi e i tempi, ma forse il ruolo di play davanti la difesa non è esattamente il suo.: qualche buona giocata ma anche diversi errori, soprattuto in impostazione.(Dal 17’ st: aiuta la squadra a mantenere l’equilibrio con l’inferiorità numerica).: poco brillante con la palla tra i piedi, non è ancora al top della condizione.(Dal 22’ st: si sacrifica per aiutare la squadra con l’uomo in meno).: spesso in ritardo sui palloni corti, fallisce una ghiottissima palla gol a fine primo tempo.(Dal 22’ st: entra a freddo e mostra grande personalità, aiutando la squadra a portare a casa un pareggio pesante).: grande tecnica, colpi di tacco e tocchi di prima. Di fatto è il regista offensivo della squadra e questo grande lavoro gli costa qualcosa in termini di brillantezza in zona gol.(Dal 17’ st: pochi palloni giocabili, esce prima del tempo per infortunio).: il gioco spumeggiante della passata stagione è un lontano ricordo. Il suo Empoli però è una squadra ben messa in campo, che rischia poco ma subisce poco. Proprio quello che era mancato al suo predecessore.