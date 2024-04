Empoli, le pagelle di CM: difesa impenetrabile. Cerri, stavolta è buono e vale tre punti!

Caprile 6,5: non è chiamato a compiere parate particolarmente difficili, ma trasmette grande sicurezza a tutto il reparto.Bereszynski 7: dalla sua parte il Napoli non sfonda.Walukiewicz 7: nessuna leggerezza stavolta, nessuna indecisione. Non lascia neanche un millimetro a Osimhen.Luperto 7: prestazione da leader, mette una pezza anche dove non arrivano i compagni.Gyasi 6,5: serve l’assist per il vantaggio firmato da Cerri,Maleh 6,5: lotta su ogni pallone, senza risparmiarsi.Grassi 6: non è semplice stare dietro a Lobotka, cerca di non perdere la bussola.

(Dal 37’ st Bastoni sv).Pezzella 6: bravo a non farsi saltare da Politano nei momenti chiave.(Dal 37’ Cacace sv).Cambiaghi 6: solita prestazione di tanta generosità. Pure troppa, erchè poi arriva sotto porta e fallisce occasioni importanti…(Dal 25’ Cancellieri 6: si vede solo in qualche ripartenza).Fazzini 6: fa da collante tra centrocampo e attacco, garantendo corsa e copertura.(Dal 25’ st Zurkowski 6: aiuta la squadra nei momenti di pressione del Napoli).Cerri 7: la sua incornata vincente stappa il match e regala tre punti d’oro all’Empoli. La sua gara però dura solo 20’.

(Dal 20’ pt Niang 5,5: Nicola gli chiede di fare il gioco di Cerri, ma non ha quelle caratteristiche e fatica).All. Nicola 7: porta a casa una vittoria dal peso specifico incalcolabile. La sua squadra non è bella, ma è concreta e decisamente compatta. Il Napoli single tutto il secondo tempo, ma non si ha mai la sensazione che possa segnare da un momento all’altro.