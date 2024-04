apre il sabato diDopo i due anticipi del venerdì, ecco il match che mette contro le squadre di, valido per la. Si giocherà allo stadio Castellani-Computer Gross di Empoli alle oreIn ballo punti pesanti per la zona retrocessione e per quella europea. I toscani hanno vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Napoli e dal 2019 in avanti quella partenopea è una delle tre avversarie contro cui hanno collezionato più successi.Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia