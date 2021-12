Spezia-Empoli 1-1



Vicario 6: pomeriggio quasi inoperoso.

Stojanovic 6,5: nel primo tempo annulla Manaj e si fa notare con personalità anche in attacco.

Tonelli 6,5: è il perno della difesa su cui si poggiano i compagni.

Luperto 6,5: l’ultima volta al Picco con il Crotone fece più danni che la grandine. Oggi sembra un altro.

Marchizza 6: sfortunato sul gol del vantaggio bianco. Fino a quel momento concreto.

Ricci 6,5: coi compagni della mediana catalizza molto se non tutto. Facilitato da uno Spezia che rinuncia di fatto ad interdire in mezzo al campo. (18’ st Parisi 6: un paio di slalom fino al limite dell’area ma si perde negli ultimi 16 metri)

Henderson 7: la qualità viene esaltata dallo spazio lasciato libero nella terra di mezzo, e lui si esalta e fa girare la squadra come un orologio

Zurkokski 6,5: è una continua spina nel fianco e da una sua incursione nasce la rete del pari.

Di Francesco 6: bene ma non benissimo. Nello stretto si esalta con la sua rapidità, ma poi si ferma lì. (18’ Cutrone 5,5: entra col giusto piglio ma non trova la via della porta che per un attaccante è tutto o quasi)

Bandinelli 6: meglio il primo tempo, poi cala vistosamente alla distanza. (18’ st Bajrami 5,5: la sua freschezza si perde nel nulla con poco costrutto)

Pinamonti 6: va vicino al gol ma non sfonda più di tanto.

All. Andreazzoli 6,5: la squadra gioca con la testa libera e si vede, triangolazioni e gestione della palla ottimali. Con maggiore cinismo avrebbe anche potuto sbancare il Picco.