: sfiora il miracolo sulla conclusione di Mertens che vale il vantaggio del Napoli, non ha colpe sul gol di Insigne.: non sfigura in difesa nel duello con Insigne e si propone con buona continuità in fase offensiva.: non sempre è preciso nelle chiusure, ma esce spesso vincitore dai duelli uno-contro-uno.: Osimhen lo punta spesso, ma tutto sommato riesce a contenerlo con buona efficacia.: sfonda spesso dalla sua parte, non è però preciso al cross come potrebbe. Un suo passaggio intercettato dà il via all’azione del raddoppio.(Dal 16’ st: aiuta la squadra nella rimonta e nel finale è decisivo con un salvataggio provvidenziale).: in crescita rispetto alle ultime apparizioni. Si fa bruciare da Mertens in occasione del vantaggio partenopeo, ma è da un suo recupero che parte la clamorosa rimonta.: altra prova di spessore del classe 2002, sempre più al centro del gioco azzurro.(Dal 25’: aiuta la squadra a guadagnare metri nella parte finale del match).: pronti via l’arbitro gli sventola in faccia il cartellino giallo, prova a pungere con qualche conclusione ma senza fortuna.(Dal 16’ st: entra col piglio giusto, segna il gol che cambia la partita).: ispirato dei suoi, nel primo tempo manda in porta Asllani con un delizioso lob, nella ripresa scalda le mani di Meret con un bel sinistro.(Dal 21’ st: entra e la squadra cambia volto. Prima fallisce un rigore in movimento, poi si inventa un assist pazzesco per la doppietta di Pinamonti.: grinta, cuore e grande opportunismo. Soffre per oltre 80’, poi trova la lucidità di beffare Meret e poi finalizza alla grande il pallone al bacio di Bajrami per la vittoria azzurra.: solita gara di grande generosità, mal punto di visto offensivo non si rende mai pericoloso.(Dal 21’: entra è dà quella vivcacità all’attacco azzurro che era completamente mancata fino al suo ingresso).: le sue scelte iniziali un po’ sorprendono e la squadra, no nonostante un buon primo tempo, sembra destinata a soccombere. I cambi però, come già successo in altre occasioni, cambiano il volto della squadra che ritrova le energie smarrite un girone fa.