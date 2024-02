Empoli, le pagelle di CM: ingressi decisivi di Niang e Cancellieri

Salernitana-Empoli 1-3



Caprile 6: miracoloso su Kastanos. Può poco su Weissman.



Bereszynski 6: sul suo lato c’è prima Kastanos e poi Tchaouna, li limita bene.



Ismajli 5: perde Weissman sull’1-1.



Luperto 6,5: prova da leader del capitano empolese.



Gyasi 6: corre tanto sulla fascia per limitare Bradaric.



Grassi 6: gestisce palla e orchestra le azioni in mezzo al campo



Maleh 6: randella in mezzo al campo, sa gestire il giallo.



(25’ st Fazzini 6,5: ingresso determinante, guadagna il penalty della vittoria)



Cacace 6: prova attenta dell’esterno.



Zurkowski 6,5: prestazione



(33’ st Kovalenko sv)



Cambiaghi 7: pimpante e sgusciante, è l’anima dell’attacco empolese. Una sua iniziativa fa nascere l’autorete di Zanoli.



(33’ st Cancellieri 7: chiude il match con il tris)



Cerri 6: in quanto a velocità non è un fulmine, spreca un contropiede dove poteva andare a tu per tu con Ochoa. Sulle palle alte domina, sfiora il gol in tuffo di testa



(25’ st Niang 7,5: gelido dal dischetto. Innesca Cancellieri)



All. Nicola 7: fa 8 punti in 4 partite, si conferma uno specialista nelle rimonte salvezza. Regala un dispiacere ad una piazza a cui è fortemente legato. L’impresa del 2022 con la Salernitana può essere fonte di ispirazione.