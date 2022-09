Vicario 6: poco impegnato dagli avanti granata, può poco sul sinistro ravvicinato di Mazzocchi. Mette il guantone sul sinistro al veleno di Piatek. Attento nelle uscite.Stojanovic 5: quando Mazzocchi spinge va in affanno e non riesce a tenerlo in alcun modo. Non riesce mai a spingere.Ismajli 4,5: concentrato per quasi tutto il primo tempo. Mazzocchi lo manda però al bar sull’1-1. Mette la testa su una conclusione dell’ex Venezia diretta in porta. E’ lui però a perdere Dia sul 2-1. Soffre la velocità del senegaleseLuperto 6,5: della linea difensiva di Zanetti è quello che disputa la miglior partita contro clienti scomodi come Dia e Piatek. Sbroglia un paio di situazioni intricate, le palle alte sono tutte sue.Parisi 6: comincia a spingere tardi, ma dai suoi piedi parte l’azione del vantaggio. Candreva è cliente scomodo. Dia gli passa davanti sul vantaggio. Nel finale gestisce bene un po’ di palloni per far uscire i suoi.Henderson 6: corre tanto e gioca con precisione. E’ suo il cross pennellato per Satriano; aveva anche avviato l’azione. Fa ammonire Coulibaly. Esce tardi su Vilhena in occasione del 2-1.(dal 21’ st Bajrami 6: entra bene, creando imprevedibilità nell’attacco dell’Empoli)Haas 5,5: partecipa bene alla manovra. Si fa saltare come un birillo da Mazzocchi.(dal 12’ st Bandinelli 6: subentra e fa la lotta con i compagni)Grassi 6: mette in grossa difficoltà Maggiore, giocando in maniera intelligente. Chiusura provvidenziale su Vilhena. E’ sfortunato a perdere il rimpallo su Mazzocchi in occasione del pari.(dal 32’ Marin sv)Pjaca 6: lanciato titolare a sorpresa, gioca con la testa giusta. Pericoloso sui piazzati. Manda Candreva al bar al 18’, ma il compagno Lammers non sfrutta. E’ l’osservato speciale della difesa di casa, dà tanto fastidio a Maggiore in impostazione.(dal 12’ st Akpa Akpro 6: dà un buon apporto difensivo, è l’unico che riesce a limitare Mazzocchi)Lammers 7,5: Sveglia Sepe con un destro velenoso dopo uno slalom in area. Stop difettoso su una bella palla in area piccola di Pjaca. Resta sempre in partita. La fortuna lo aiuta sulla conclusione del 2-2, deviata da Fazio. Nel finale tiene sulla corda Daniliuc. Ha la palla del 2-3 nel recupero ma la calcia sui cartelloni.Satriano 7: manca di peso e centimetri rispetto a Fazio ma non si tira indietro. Lo brucia sul tempo in occasione dello 0-1, prima firma in A. Fastidioso fino alla fine.(dal 32’ st Ekong 6: spina nel fianco della difesa granata con la sua velocità. Nel recupero guida un contropiede pericoloso)All. Zanetti 6,5: impatto ottimo dei suoi al match, la squadra non si perde d’animo quando finisce sotto. Bravo a dare freschezza ed imprevedibilità con i cambi. Coraggioso anche nel lanciare Pjaca dal primo minuto.