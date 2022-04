: Il portiere classe 96 dimostra tranquillità e sicurezza tra i pali, senza demeritare anche in fase di impostazione con la palla tra i piedi. Incolpevole sulla rete di Gonzalez, da sicurezza e tranquillità a tutto il reparto difensivo.: Si ritrova un cliente molto scomodo come Nico Gonzalez ma nel complesso riesce a contenere l'ala argentina. Il neozelandese fa la sua figura e non fa rimpiangere Parisi.: Partita buona quella dell’ex Napoli che nel primo tempo comanda alla perfezione la difesa azzura: nonostante i tanti tiri la Fiorentina quasi mai impensierisce Vicario. Nella ripresa è protagonista dell’episodio che mette in discesa la partita per i viola: il secondo giallo regala la superiorità numerica e la partita ai padroni di casa.: Nei pochi minuti in campo dimostra le sue caratteristiche da marcatore: lui e Luperto non mollano un secondo Cabral. Esce per infortunio.(dal 27’ p.t.: Gestisce bene gli attacchi viola fino all’errore sul gol: è lui a perdere la marcatura su Gonzalez): Nel primo tempo, complice una Fiorentina poco incisiva, gestisce bene gli attacchi dei viola ma non spinge come al solito. Nella ripresa Saponara lo salta sistematicamente.: L’ex viola dimostra le sue qualità: Corsa e quantità, che producono una partita determinata e concreta per il centrocampista. E’ tra i migliori dei suoi e se il passivo non è peggiore è anche merito suo.(33’s.t):: La sua partita comincia bene, dimentando il fulcro del gioco dell’Empoli. Nella ripresa cala di ritmo e la squadra ne risente, Andreazzoli è costretto a toglierlo a mezz’ora dalla fine.(dal 16’ s.t.: Ha il compito di mettere ordine in un momento complicato della partita, lo fa con personalità): Il polacco non vive una delle sue migliori giornate: il ritorno nel suo stadio lo limita. La sua squadra è spesso schiacciata nella propria trequarti e anche lui ne risente, facendosi vedere pochissime volte negli ultimi 30 metri.: Andreazzoli lo schiera trequartista per marcare da vicino Torreira, mette da parte la qualità migliore per agire da schermo sul mediano avversario. Concede poco all'uruguayano, ma è totalmente nullo in fase offensiva.(dal 16’s.t.: l’ex di turno ci mette tanta volontà ma crea zero occasioni nella mezzora a lui concessa): A fine primo tempo il suo intervento su Terracciano vanifica il vantaggio di Di Francesco, la Var aiuta Massimi ad annullare il gol. Oltre a questo calcia poche volte in porta, partita negativa per l’ex Inter.: E’ sicuramente più pericoloso dei suoi, provandoci sia in contropiede che dalla distanza. Aveva segnato il gol del vantaggio sul finire del primo tempo, annullato poi per fallo del compagno di reparto(dal 16’s.t: il giovane centrale entra a freddo, dopo l’espulsione di Luperto, e dimostra i propri valori. Nonostante l’uomo in meno è tra i più sicuri della retroguardia azzurra): un 2022 che si conferma avaro di emozioni per i toscani che oggi non hanno giocato il calcio a cui ci aveva abituato soprattutto nella prima parte di stagione. L’Empoli non punge ma fino all’espulsione di Luperto era stata all’altezza della Fiorentina. Serve una svolta per trovare i punti che mancano alla salvezza.