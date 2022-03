: il rigore parato non resterà negli almanacchi perchè ribattuto, ma dimostra ancora una volta di essere uno prospetti più interessanti del campionato.: non molto preciso negli appoggi, in un modo o nell’altro riesce a contenere Tameze.: sempre nella posizione, è attento in tutte le chiusure.: non bello stilisticamente ma sempre efficace.: il vantaggio azzurro nasce una sua iniziativa, va in difficoltà nella ripresa quando dalla sua parte entra Cancellieri.(Dal 41’ st: dopo un buon primo tempo, in cui domina a livello fisico, nella ripresa gli avversari gli prendono le misure e non incide come potrebbe.(Dal 41’ st).: partita dopo partita acquisisce sempre maggiore sicurezza e convinzione.: bada al sodo, senza strafare.(Dal 35’ st).: meno in partita del solito, si vede solo sul finire di primo tempo con un’insidiosa punizione che finisce dio poco alta.(Dal 1’ st: si muove molto cercando di impegnare i difensori avversari, qualche buona sponda ma nessuna conclusione).: la sua mobilità era mancata all’Empoli, finalizza alla perfezione il suggerimento al bacio di Pinamonti.(Dal 23’ st: entra nel miglior momento del Verona, non riuscendo ad aumentare la qualità del possesso palla azzurro).: lavora con qualità e intelligenza molti palloni, chiedere a Di Francesco per il superbo assist che vale il vantaggio.: l’Empoli non sa più vincere, ciononostante continua a portare a casa punti importanti per la salvezza. Il mister ha capito che non può più chiedere ai suoi di spingere per 90’ e almeno a livello difensivo la squadra sembra essere più compatta di un mese fa.