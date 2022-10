sul gol del Torino non è esente dal colpe, respinge malamente il tiro-cross di Karamoh lasciando il pallone nell’area piccolo. Ma per il gran numero di parate che compie, alcune di grande qualità, non si può non perdonargli l’errore.: viene preferito a Stojanovic nel ruolo di terzino destro. La mossa di Zanetti si rivela indovinata perché il numero 24 dell’Empoli riesce a contenere le folate offensive di Lazaro ed è anche autore del cross sfruttato a meraviglia da Destro in occasione del gol dello 0-1.(Dal 33’ s.t.: buona la prestazione de centrale dell’Empoli che riesce a contenere bene gli attaccanti del Torino e non commette sbavature.: il gol del Torino nasce da un suo rinvio addosso a Lukic, con la palla che termina poi in fondo alla rete dell’Empoli.meno incisivo del solito quando è chiamato ad attaccare e affondare sulla fascia sinistra. In fase difensiva soffre tantissimo le continue incursioni di Aina.: fatica un po’ troppo in mezzo al campo contro i centrocampisti del Torino.è autore di una buona prestazione in mezzo al campo, soprattutto in fase difensiva dove cerca di arginare le azioni avversarie.buona la prestazione del capitano dell’Empoli che gioca una partita fatta di lotta e contrasti. Prezioso in messo al campo.(Dal 28’ s.t.entra bene)prestazione di qualità da parte del numero 10 dell’Empoli che, anche nel primo tempo, è l’unico che prova a inventare qualcosa nella formazione toscana(Dal 33’ s.t.: si vede poco il numero 28 dell’Empoli, se non per alcuni falli subiti. All’intervallo Zanetti decide di richiamarlo in panchina, una scelta che appare quasi inevitabile.(Dall’1’ s.t: entra e si inventa una bella rovesciata con cui permette all’Empoli di passare in vantaggio a inizio secondo tempo. Poco dopo segna anche il 2-0 ma gli viene annullato per fuorigioco)per tutto il primo tempo non tocca praticamente mai il pallone, un po’ perché è ben contenuto da Schuurs, un po’ perché i compagni non lo riescono a servire con costanza. Partita impalpabile la sua.(Dall’1’ s.t.: è uno degli ex della partita. Gioca una partita senza particolari squilli)5: il pareggio ottenuto sul campo del Torino è certamente un buon risultato per come il suo Empoli ha giocato la partita. Nel primo tempo mai un’azione e la scelta di schierare il solo Lammers in attacco, supportato da Cambiaghi e Bajrami non si è rivelata indovinata.