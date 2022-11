Empoli-Sassuolo 1-0



Vicario 6: gestisce con tranquillità i palloni che arrivano dalle sue parti.



Ebuhei 6: malino con la palla tra i piedi, meglio in difesa, dove limita bene Traore.



Ismajli 7: conosce bene Pinamonti ed evidentemente sa come tenerlo a bada. Decisivo non finale con un paio di interventi a schermare la porta di Vicario



Luperto 6,5: parte da una sua verticalizzazione la palla si trasforma nel gol vittoria, bene anche in marcatura.



Parisi 6: si prende qualche rischio ma è l’unico che riesce a saltare l’uomo con regolarità.



Fazzini 6: giocatore intelligente, fa sempre la cosa più facile per i compagni.



(Dal 11’ st Akpa Akpro 6: aggiunge ossigeno al centrocampo azzurro).



Marin 5,5: dovrebbe dettare i tempi della manovra, però non riesce mai a verticalizzare.



Bandinelli 6: consueta gara di sostanza e quantità del capitano.



(Dal 33’ st Haas sv).



Baldanzi 7: il più frizzante dell’attacco azzurro, alla fine risulta decisivo con un’incursione e tiro di punta in pieno stile futsal.



(Dal 33’ st Bajrami sv).



Destro sv.



(Dal 7’ pt Lammers 5,5: nel finale ha due occasioni per lasciare il segno ma le fallisce entrambe).



Satriano 6,5: la sua ennesima corsa in profondità, premiata da Luperto, si trasforma nel pesantissimo assist per Baldanzi che vale i tre punti.



(Dal 33’ st Cambiaghi sv).





All. Zanetti 6,5: terza vittoria su tre di misura (1-0) per il suo Empoli, poco spettacolare ma assolutamente concreto. La squadra ha il pregio di non disunirsi e di crescere fisicamente con il passare dei minuti.