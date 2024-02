Empoli, le pagelle di CM: Luperto eroico, Niang e Bastoni i jolly di Nicola

Luca Bedogni

Sassuolo-Empoli 2-3







Caprile 5,5: col Sassuolo praticamente inoffensivo nel primo tempo, viene bucato da Pinamonti (su rigore) a inizio ripresa, poi di testa da Ferrari. Senza eccessive colpe.



Ismajli 5: schierato terzino da Nicola per arginare Laurienté, lo neutralizza, però causa il rigore del pareggio neroverde, atterrando in area Tressoldi, dopodiché Ferrari gli salta in testa e segna il 2 a 2.



Walukiewicz 6,5: ti piace marcare facile? Sì, marco Pinamonti.



Luperto 7: segna di testa sotto la curva dei toscani e resta a terra per la botta contro il palo. Eroico capitano, si rialza osannato dall’incalzante “Lupo! Lupo! Lupo!” dei suoi tifosi.



Maleh 6: impegna Boloca col suo dinamismo di mezzala, chiude su Volpato e Thorstvedt.



Kovalenko 6: il suo temperamento offensivo preoccupa Henrique, che rimane bloccato a controllarlo. Innesca bene gli esterni specialmente in transizione.



(80’ Bastoni 7: taglia sul primo e con un furbissimo colpo di testa la gira sul secondo. È il gol vittoria inatteso e nei minuti di recupero che potrebbe valere la salvezza)



Marin 6,5: solido davanti alla difesa, è il perno di Nicola. Prezioso l’assist per Luperto, punizione laterale calciata alla perfezione. Si ripete nel finale.



Cacace 6: Volpato è un papero che ogni tanto gli sfugge, anche se poi non va da nessuna parte. Aiutato.



(87’ Destro sv)



Cancellieri 6: il duello con Doig è intenso, finché il mister non lo inverte con Cambiaghi. Sul piede forte è meno coinvolto. Nella ripresa torna nella sua zona.



(87’ Pezzella sv)



Cambiaghi 6: ha un passo diverso da Pedersen, però non concretizza. Una costante in questa stagione. Brutto errore nel finale, con palla sparata in curva, tutto solo…



(87’ Bereszynski sv)



Cerri 6: tanto impegno e lotta con i centrali neroverdi, bravo sulle torri e le sponde che gli chiede Nicola. Importante nell’economia del tridente empolese.



(54’ Niang 6,5: forse non ha i novanta nelle gambe, ma la sua presenza mette paura, specialmente in transizione. Freddo dal dischetto, realizza il secondo gol dell’Empoli)









All. Davide Nicola 7: mago Nicola, l’uomo che probabilmente servirebbe anche al Sassuolo. Sceglie un efficace 4-3-3 e poi nella ripresa azzecca tutti i cambi, al contrario di Dionisi.