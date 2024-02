Serie A, Sassuolo-Empoli LIVE dalle 15. Le formazioni ufficiali: Laurienté dal 1', la scelta su Niang

Prosegue la 26ª giornata di Serie A. Alle ore 15, il Sassuolo di Alessio Dionisi ospita l’Empoli di Davide Nicola in una sfida che rischia di diventare decisiva per la lotta alla salvezza. Neroverdi che occupano la terzultima posizione (a pari merito con il Verona a 20 punti) e sono alla disperata ricerca di un successo che manca dallo scorso 6 gennaio. Di contro, i toscani vivono un ottimo stato di forma dopo l’arrivo di Nicola sulla panchina e vogliono allungare sulle pretendenti della zona retrocessione.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Maleh, Kovalenko, Marin, Cacace; Cancellieri, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola