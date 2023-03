: esordisce in serie A complice il problema occorso a Vicario, e subisce una rete in occasione del primo tiro indirizzato verso la sua porta. Poche o nessuna responsabilità anche sul raddoppio di Izzo.: fatica a contenere le folate di Carlos Augusto, anche se con il passare dei minuti acquista fiducia e prova a guadagnare metri di campo.: in grossa difficoltà contro Petagna, riesce ad essere più efficace nel controllare gli inserimenti degli altri giocatori biancorossi.: perde il duello con Petagna e spesso va in difficoltà quando il Monza attacca con più effettivi.: timido come buona parte dell’Empoli nel primo tempo, si dimostra molto più efficace nella ripresa, nella quale firma diversi affondi autoritari ed efficaci. Si segnala anche per un temperamento e una grinta non così comuni per un classe 2000.(dal 42’ st: tanto dinamismo e buona propensione agli inserimenti ma anche qualche pecca in fase di rifinitura, oltre all'ammonizione quasi scontata.(dal 42’ sts.v.): il cervello e i muscoli della formazione toscana: dopo un primo tempo in sordina cresce vistosamente guadagnando spazio e mettendo in mostra il repertorio di un centrocampista completo e moderno. E’ l’ultimo ad arrendersi.: al rientro dopo il turno di stop, firma una prova non molto incisiva nella quale non riesce quasi mai ad accendere la luce.(dal 26’ st: entra nel momento più difficile per i suoi): uno dei giovani più interessanti del campionato (classe 2003) regala qualche spunto ai tifosi dell’U-Power Stadium, facendo intravvedere mezzi tecnici interessanti. Rapido e sgusciante, rimane però a lungo ai margini del match.(dal 26’ st: chiamato a dare la scossa, si segnala per un paio di iniziative sulla sinistra che però non risultano decisive): sprinta appena possibile per avvantaggiarsi sulla marcatura di Caldirola. Cercato spesso dai compagni, risulta incisivo anche nel primo tempo. Segna il gol dell’illusorio pareggio facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto.: pochissimi guizzi per l’esperto attaccante toscano, che per trovare qualche pallone giocabile è costretto ad allargarsi molto. Pomeriggio grigio da dimenticare in fretta.(dal 35’ st: perde Vicario ma non è la sua assenza il problema di questo Empoli, che forse avrebbe potuto essere più coraggioso anche nel primo tempo. La sua squadra si dimostra comunque ordinata e propositiva, e per una buona fetta di ripresa mette in difficoltà i brianzoli. Subisce la rete nel momento meno atteso, tuttavia ha poche risorse per provare a riequilibrare il match.