Empoli-Lecce: 1-1



Berisha 5: commette un errore grave, non da lui viste le recenti prestazioni.



Bereszynski 5,5: fatica un po’ a reggere l’impeto di Banda e Dorgu.



(Dal 1’ st Ebuhei 6: Banda è un brutto cliente, ma tutto sommato riesce a contenerne l’impeto).



Ismajli 5,5: un paio di imperfezioni che potevano costare care.



Luperto 6: chiude ogni spazio agli attaccanti del Lecce, sfiora la rete centrando la traversa su corner.



Bastoni 5,5: settanta minuti positivi, poi va un po’ in apnea e commette qualche errore di troppo in fase di possesso.



Kovalenko 5,5: si limita al compitino, senza riuscire a incidere come potrebbe.



(Dal 35’ st Fazzini sv).



Grassi 6,5: copre il campo in lungo e in largo, pericoloso anche da fuori con un paio di conclusioni insidiose.



Maleh 6: solita prova di sostanza in mezzo al campo.



(Dal 19’ st Marin 6: aggiunge vigore al centrocampo azzurro, ma soprattutto idee e qualità).



Cambiaghi 6,5: sciupa un’altra buona occasione, ma è il più in palla degli attaccanti azzurri e da una sua iniziativa nasce il gol del pareggio.



Cancellieri 5,5: inizia bene, sparisce per quasi mezzora, poi si riaccende prima di uscire, ma senza lasciare il segno).



(Dal 35’ st Gyasi sv).



Caputo 5,5: i centrali del Lecce non gli lasciano un centimetro, ma va detto che è poco aiutato dai compagni.



(Dal 41’ pt Shpendi 5,5: gira molto a vuoto, senza riuscire ma a ritagliarsi lo spazio per calciare in porta).





All. Andreazzoli 6: riesce, ancora una volta, a cambiare l’inerzia della gara con le sostituzioni. Porta a casa un punto comunque prezioso in una gara decisa da due episodi.