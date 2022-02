: pronti via è subito miracoloso su Zakaria, può obiettivamente poco sulle altre marcature avversarie.: in ritardo su Rabiot in occasione del vantaggio juventino, si propone con continuità dall’altra parte del campo.(Dal 39’ st).: sgomita, prima con Kean poi con Morata, ma spesso va in difficoltà.: si perde Kean sul primo gol bianconero, si fa bruciare da Vlahovic sul 3-1.: ha buone qualità, ma forse pecca un po’ di decisione e convinzione in entrambe le fasi.(Dal 25’ st: entra e cambia la partita. I pericoli per la Juventus arrivano tutti dalla sua parte, compresa l’azione che porta al gol dell’illusorio 2-3).: poche idee e molti palloni persi.(Dal 25’ st: il suo ingresso non si nota, impalpabile).: regala ad Arthur la palla che dà il là al 2-1 di Vlahovic.: solita prova di grande sostanza in mezzo al campo, segna un gol, purtroppo per l’Empoli inutile, da rapinatore dell’area di rigore.: limitato bene dai centrocampisti avversari, ci si ricorda di lui solo per la punizione che finisce sulla traversa dopo una doppia deviazione.(Dal 39’).: sempre bravo nel liberarsi tra le linee avversarie, col palla tra i piedi però è poco concreto.(Dal 25’ st: il suo ingresso accende la speranza di una clamorosa rimonta. Segna da bomber il gol del 2-3 e lotta su tutti i palloni aerei).: si muove molto ma non è mai pericoloso, poco preciso anche negli appoggi.: i cambi li fa giusti, ma forse arrivano in ritardo. L’Empoli non è più brillante e la lunga astinenza dai tre punti lo conferma, gli errori individuali in difesa pesano come macigni.