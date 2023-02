: la prima mezza incertezza del suo campionato regala ad Osimhen il gol del raddoppio. Si riscatta pochi minuti proprio sul nigeriano compiendo un intervento miracoloso.: non sfigura nel duello sulla carta proibitivo con Kvara.(Dal 23’ st: ha poche occasioni per mettersi in evidenza, anche con l’uomo in più).: nel complesso gioca una partita positiva, ma il goffo autogol con cui regala il vantaggio al Napoli incide pesantemente sul risultato.: fatica, e non potrebbe essere altrimenti, a tenere Osimhen. A fine primo tempo perde una palla sanguinosa davanti la porta, Vicario lo salva.: il più continuo degli azzurri in tutta la partita: non riesce a offrire la giusta dosa quantità in mezzo al campo richiesta in questa partita.(Dal 31’ st: prova a sfoggiare la tecnica e la velocità di cui è dotato per creare qualche pericolo al Napoli).: non riesce a dare il suo contributo nella fase di costruzione della manovra.: agisce come play davanti la difesa, faticando a trovare le iste distanze in mezzo ai centrocampisti partenopei.(Dal 12’ st: il suo ingresso non contribuisce a migliorare la qualità del palleggio azzurro in superiorità numerica).: alterna buone giocate ad errori banali.: lotta come un leone su ogni pallone, ma di fatto non riesce ma i girarsi per calciare.(Dal 31’ st: ingresso tutt’altro che indimenticabile ): fa a sportellate con Kim e Rrahmani, ma quasi mai ne esce vincitore.(Dal 12’ st: in qualche modo provoca l’espulsione di Mario Rui, a livello offensivo però non impatta sulla partita).: due errori inusuali della sua difesa permettono sl Napoli di andare in vantaggio avendo fatto poco e nulla. Manca la reazione della squadra, anche e sopratutto nel secondo tempo con l’uomo più.