: non può nulla sulla conclusione di Zanoli, attento su una punizione insidiosa di Gabbiadini.: tanta corsa, qualche errore di imprecisione e fretta ma prova a mettere una pezza anche in raddoppio. Fa l'assist della salvezza.: dura mezz’ora, qualche svarione poi esce per infortunio.(dal 32’ s.t.: a volte in sofferenza ma un paio di chiusure interessanti).: dietro non perde mai la bussola, difficilmente sbaglia e governa la difesa.: nelle prime battute sgasa a sinistra e serve prima un bel cross a Caputo, poi lavora tanti palloni interessanti. Però si perde un paio di volte Zanoli, che trova prima una bella sgroppata e poi il gol. Perde smalto.in avvio prende qualche botta, e si innervosisce. Impiega il fisico per rompere la manovra dei padroni di casa.(dal 40’ s.t.lavora un gran pallone da cui origina il gol di Piccoli).non si vede quasi mai, dovrebbe essere uno dei centrocampisti con il maggiore tasso tecnico, ma crea poco.: lavora un bel pallone per Henderson che sbaglia la misura del tiro. Poi si perde un po’.(dall’11’ s.t.un paio di guizzi e un giallo).: davanti a Ravaglia, sbaglia la misura del tiro sciupando una ghiotta occasione al ventesimo. Qualche errore di troppo.(dall’11’ s.t.: va a fare la punta, con Caputo a fianco. Sgomita ma ha poco spazio).: in avvio salta secco Gunter e sfiora il palo alla sinistra del portiere della Samp. Però è uno dei pochi acuti della sua partita.(dal 40’ s.t.: un pallone buono, un gol che vale la salvezza).si avventa sul primo traversone buono ma non riesce ad imprimere forza al pallone e Ravaglia blocca senza problemi. Avrebbe due occasioni potenziali, ma non concretizza.All.: oggi l’Empoli è meno brillante ed organizzato, forse mancano un po’ le motivazioni. Però ha il merito di non mollare fino alla fine, e con Piccoli all’ultimo respiro agguanta il pareggio.