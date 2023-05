Il pubblico della Sampdoria, dopo aver sostenuto fino all'ultimo la sua squadra, adesso esprime quello che è il pensiero comune del popolo blucerchiato, che si sente abbandonato e 'tradito', dalla società e dai giocatori.



Fuori dallo stadio, davanti all'ingresso della tribuna, l'associazione di azionariato popolare 'A mae Samp' ha steso un maxi striscione con un'eloquente scritta rivolta ai vecchi proprietari, la famiglia Garrone-Mondini 'rea' di aver regalato la Sampdoria a Ferrero. "Per Garrone-Mondini la dignità, per la Sampdoria la libertà" recita il messaggio, rivolto al numero uno di Erg che aveva promesso di intervenire in caso di difficoltà.



Dentro allo stadio invece, in Gradinata Sud campeggia un altro striscione rivolto ai giocatori. "La dignità andava dimostrata anche in campo... Ora fuori dai coglioni!" si legge sul vessillo, esteso sulla lunghezza di tutta la gradinata.