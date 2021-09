: strepitoso nel primo tempo, quando alza in angolo il gran destro da fuori di Barrow. Sicuro in ogni uscita anche nell’assalto finale felsineo.: da una sua discesa sulla fascia, una delle tante di una partita giocata con grande intensità, nasce l’assist per il gol del momentaneo 2-1 firmato da Pinamonti.: attento e preciso in ogni chiusura, non diresti mai che è solo alle seconda partita in A.: meno elegante di Viti, ma comunque efficace. Si perde Arnautovic in occasione del secondo gol ospite.: spinge molto nel primo tempo, cala nella ripresa ed esce stremato.(Dal 35’ s.t.).: garantisce sostanza al centrocampo azzurro. Da un suo traversone nasce l’autogol di Bonifazi che sblocca la gara durante il primo minuto, ha il merito anche di guadagnare il rigore poi trasformato da Bajrami.(Dal 26’ s.t.: aiuta la squadra nelle due fasi nel momento di maggior spinta del Bologna. Suo il tocco che libera al tiro Ricci per gol del definitivo 4-2).: altra prova di spessore del classe 2001. Gioca la palla con personalità e qualità in ogni zona del campo, lotta e difende senza risparmiarsi. Suggella la prestazione con un gol capolavoro che chiude i conti.: commette un po’ ingenuamente il fallo su De Silvestri che manda Arnautovic da dischetto, però non si demoralizza e continua a lottare con grande generosità. Sfiora l’eurogol con una bomba da fuori che si stampa sulla traversa.: meno nel vivo del gioco rispetto al solito, risponde però presente quando chiamato a realizzare il rigore guadagnato da Henderson.(Dal 35’ s.t. Asllani sv).: si muove su tutto il fronte d’attacco, costringendo spesso i difensori rossoblu fuori posizioni.(Dal 18’ s.t.: entra con grande determinazione e risulta decisivo in occasione del 4-2 di Ricci, quando salta Orsolini con un tunnel da applausi).: trova il primo gol in azzurro con un movimento da grande attaccante. Molto efficace anche nel gioco di sponda per i compagni.(Dal 34’ s.t.).: il suo Empoli inizia a prendere forma. Una squadra non solo bella da vedere ma assolutamente efficace in zona gol. Buona nel complesso anche la prova della difesa, che ha tenuto testa ad una squadra piena zeppa di giocatori di talento.