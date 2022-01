Incolpevole sui gol subiti. Ipnotico contro Immobile parandogli il tiro dal dischetto.Si perde Immobile dentro l'area sul gol che riapre la partita. Prova a contenere un Pedro non ispiratissimo sulla sua fascia, ma quando si propone in avanti è spesso impreciso.Se nel primo tempo il fortino difensivo dell'Empoli tiene è merito suo e del suo compagno di reparto. Nel secondo va in affanno con tutta la difesa sul forcing della Lazio.Bene fino a che non si fa beffare da Milinkovic per il 2-2. Doveva leggere meglio il traversone di Felipe Anderson. Male anche il suo intervento che causa il rigore di Immobile.Il più in difficoltà dei suoi in difesa, finché è in campo. Rimedia un giallo dopo dieci minuti perché sulle accelerazioni di Felipe Anderson spesso è costretto a rincorrere. Si fa male dopo mezz'ora (dal 33'ptAmmonito dopo un minuto dal suo ingresso, ma è più efficace del compagno nel contenere il brasiliano)reattivo sul tap-in per il 2-0. Il suo lavoro in mezzo al campo è prezioso sia in costruzione, sia in copertura nei primi 45' (dal 1'stEntra è da subito freschezza e velocità in ripartenza. Con lui in campo l'Empoli riguadagna metri a centrocampo)Se Luis Alberto è meno pericoloso del solito in zona offensiva molto del merito è suo. Non soffre il confronto nonostante la giovane età. Partita solida. (dal 28'Preciso anche lui in copertura, non lascia spazi al 10 spagnolo)Il filtro del centrocampo organizzato da Andreazzoli funziona bene perché lo scozzese è empre attento in manovra e quando serve aiuta il giovane Ricci in copertura.freddo dopo 3 minuti a spiazzare Strakosha dal dischetto. Mette in difficoltà cataldi agendo tra le linee. (dal 17'stgiocata da applausi in mezzo a Luiz Felipe e Hysaj e assist perfetto per il momentaneo 2-3. Pericolo costante in attacco).Una spina nel fianco continua per la retroguardia laziale. Puntuale all'appuntamento col gol sul suggerimento di StulacLe sue sponde per il compagno di reparto sono precise e mandano spesso fuori giri la linea difensiva biancoceleste (dal 28'stProva a tenere alto il baricentro dei suoi, ma ha poche occasioni sui piedi nei venti minuti finali)Partita di livello della sua squadra che non ha paura di affrontare a viso aperto un'avversaria più forte. I suoi non si scoraggiano nei momenti di difficoltà e portano a casa un punto meritato.