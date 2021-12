: non incide come in altre occasioni, macroscopico l’errore sul 2-1 che cambia l’inerzia del match in favore dei rossoneri.: dopo un ottimo avvio, soffre per tutto il primo tempo le incursioni di Saelemaekers ed Hernandez.(Dal 1’ s.t.: spinge sulla sinistra senza creare grattacapi alla difesa rossonera).: non ha particolari colpe sui gol, ma è spesso in ritardo nelle chiusure.: gioca una buona gara in marcatura su Giroud, ma la punizione del 3-1 che chiude virtualmente l’incontro nasce da un suo passaggio sbagliato.: l’ultimo a mollare, punta sempre l’uomo e nella ripresa si sacrifica anche sulla fascia destra.: consueta gara di strappi e e grande falcate offensive, sui dimentica però di seguire Kessie in occasione del raddoppio rossonero.(Dal 23’ s.t.: entra e l’Empoli subisce due gol, su quello di Theo c’è anche la sua responsabilità).: parte bene giocando con personalità e qualità alcuni palloni scottanti, alla lunga però la fisicità del centrocampo milanista finisce per sovrastarlo.(Dal 40’ s.t.).: gioca molti palloni ma quasi mai in verticale, non trova mai il tempo giusto per inserirsi in area avversaria.(Dal 40’ s.t.).: è l’uomo più pericoloso degli azzurri. Segna un gol da campione ma non capitalizza l’occasione a inizio ripresa calciando sulla traversa da ottima posizione.: segna con la consueta freddezza il rigore dell’ inutile 2-4, nel primo tempo sfiora la rete del vantaggio ma Maignan gli sbarra la strada con un vero miracolo.: tanto movimento e tanto pressing, che però gli costano un po’ di lucidità quando ha la palla tra i piedi.(Dal 23’ s.t.: prova a dare vivacità e soluzioni diverse all’attacco azzurro, senza però trovare l’occasione per fare male al Milan): il suo Empoli è distratto e sfortunato. Viene punti ad ogni minimo errore e davanti è meno concreto del solito. La vera beffa della serata è la vittoria dello Spezia a Napoli senza tirare in porta, ma la distanza dai liguri resta, ovviamente, ragguardevole.