Vicario 7,5: se la Lazio non segna una goleada è merito suo, perchè compie almeno 5 interventi prodigiosi (uno su Immobile davvero senza senso) che tengono in partita l’Empoli fino alla sua uscita.(Dal 39’ st Ujkani sv).Stojanovic 5,5: non si vede mai nella metà campo avversaria.Luperto 5: in ritardo su Romagnoli, nel primo tempo regala una palla sanguinosa agli avversari che non si trasforma nel vantaggio laziale solo grazie a Vicario.Walukiewicz 6: rischia poco ed è pulito in ogni intervento.Cacace 5,5: ci mette la buona volontà, ma è poco preciso nelle scelte.Bandinelli 5,5: parte bene ma alla lunga finisce per soccombere alla tecnica del centrocampo laziale.(Dal 30’ st Haas sv)Grassi 6: soffre un po’ il dinamismo di Pedro e Vecino, però riesce a gestire con intelligenza tutti i palloni che transitano dai suoi piedi.(Dal 12’ st Henderson 5,5: il suo ingresso non aggiunge nulla dal punto di vista della pericolosità offensiva).Akpa Akpro 6,5: ha un primo passo da giocatore di alto livello, dai suoi break nasce semre qualcosa di interessante.Fazzini 6: gioca bene tra linee e si sacrifica anche in fase di interdizione.(Dal 39’ st Satriano sv).Cambiaghi 5,5: qualche guizzo dei suoi, ma è poco concreto in area avversaria. L’esclusione è un po’ fiscale.Piccoli 5,5: tanto movimento, ma non tira mai in porta.(Dal 30’ st Destro sv).All. Zanetti 5,5: la Lazio è una squadra con la esse maiuscola, capace di difendere come nessun’altra in questa Serie A. Forse però il suo Empoli, che ha dato davvero tutto, è arrivato a questo ultimo impegno un po’ scarico.