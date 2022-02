Empoli-Cagliari 1-1



Vicario 6,5: dopo un primo tempo tranquillo si scalda nella ripresa, compiendo almeno due interventi importanti.



Stojanovic 6: a livello fisico sia Dalbert che Lykogiannis lo impegnano parecchio, ma tiene botta.



Viti 6: buona partita di copertura senza sbavature.



Romagnoli S. 6: bravo a limitare con efficacia Joao Pedro



Parisi 6,5: ha un’altro passo rispetto a tanti giocatori in campo, pericoloso anche al tiro.



Zurkowski 6: solito dinamismo in mezzo al campo, non incide nella fase offensiva.



(Dal 44’ st Ismajli sv).



Asllani 6: aiuta la squadra nella costruzione della manovra, mette una pezza a dove serve.



Bandinelli 5,5: si inserisce con continuità, si mangia per l’occasione del raddoppio a tu per tu con Cragno.



(Dal 30’ st Benassi 5,5: entra nel momento di maggior pressione del Cagliari, non riesce praticamente mai a giocare palloni puliti).



Bajrami 7: i suoi strappi aprono in due la difesa avversaria, confeziona l’assist a Pinamonti dopo aver percorso 80 metri di campo palla al piede.



(Dal 44’ st Verre sv)



Pinamonti 7: segna un gol da attaccante di razza, si destreggia con abilità su tutti i palloni alti



Cutrone 6: generosissimo. Anche troppo, visto che in un paio di occasioni avrebbe potuto calciare preferendo l’assist.



(Dal 21’ st Henderson 6: buon ingresso il suo, nel finale costruisce un assist al bacio non sfruttato da Verre).



All. Andreazzoli 6: come sempre la squadra si esprime con qualità, ma stavolta la sua sufficiente è striminzita perché con i cambi abbassa il baricentro della squadra favorendo la pressione avversaria.