: fa il possibile per proteggere il risultato della sua squadra, ma non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Bianchi che vale il definitivo 2-2.: nel primo tempo fatica molto su Cambiaso. Meglio nella ripresa, quando riesce a limitare il rapido esterno avversario.(Dal 34’ s.t.).: esce in ritardo su Caicedo in occasione del pareggio genoano.: gioca con grande personalità, rischiando qualcosa di troppo in certi disimpegni.: dalla sua parte il Genoa non sfonda, ma si vede pochissimo nell’altra metà campo.(Dal 14’ s.t.: entra e la partita cambia. Da un suo spunto, dribbling secco su Kallon pochi metri fuori dalla propria area, nasce il secondo gol azzurro che porta la firma di Zurkowski).: fatica a trovare la posizione, soffre molto il dinamismo di Rovella.(Dal 14’ s.t.: gli bastano 12’ per ribaltare il Genoa. Prima serve a Di Francesco l’assist per il pareggio, poi inventa un sinistro da cineteca che non lascia scampo a Sirigu).: marcato a uomo, non riesce praticamente mai a liberarsi per indovinare la giocata vincente.(Dal 14’ s.t.: la sua velocità aiuta l’Empoli a cambiare passo nel momento decisivo della gara).: meno ispirato del solito, commette molti errori in fase di impostazione. Sciupa una buona occasione, col suo sinistro avrebbe portato fare meglio.(Dal 1’ s.t.: aiuta la squadra a trovare un po’ di profondità, ma di fatto no si rende mai pericoloso).: molto dinamico come al solito, ma meno incisivo. Cresce alla distanza quando si creano più spazi a centrocampo.: nel primo tempo si vede a malapena, poi Andreazzoli lo sposta a sulla trequarti e la musica cambia. Lesto nel seguire l’azione di Zurkowski e segnare indisturbato la rete del pari.: poche occasioni ma molto lavoro spalle alla porta. Sua la giocata che lancia Zurkowski nell’azione che porta al pari.: il suo Empoli, quello vero, si vede meno di mezzora. Ci mette del suo con una formazione iniziale poco dinamica, rimedia con tre cambi che stravolgono il match. Nel finale gli manca un pizzico di fortuna.