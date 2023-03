Empoli-Lecce (lunedì 3 aprile alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Zanetti non può contare sugli infortunati Vicario e Cambiaghi. Dall'altra parte Baroni deve fare a meno degli squalificati Umtiti e Maleh, che ai aggiungono agli altri indisponibili Dermaku e Pongracic.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.