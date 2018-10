Domenico Maietta, difensore dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport rilasciando anche un commento su Cristiano Ronaldo e le accuse di violenza sessuale arrivate dagli Stati Uniti. "Sinceramente io la penso in modo diverso", spiega il centrale in riferimento all'attaccante della Juventus: "Questo ragazzo è nell'occhio del ciclone. Non credo a tutte queste calunnie, è un grandissimo campione e, da quello che dicono i compagni, anche un bravissimo ragazzo. Bisognerebbe innalzare questo campione, non fare il contrario".