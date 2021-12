Il Milan, dopo le tre sconfitte nelle ultime sei gare, non può permettersi di perdere altri punti dalla vetta e la sfida contro l’Empoli, che chiude il girone di andata, può essere l’occasione buona per tornare al successo. Vale 3,50 il gol dell’ex di Patrick Cutrone, cresciuto nel settore giovanile rossonero e voglioso di giocare un brutto scherzo alla sua vecchia squadra. Proposto alla stessa quota anche il compagno di reparto Andrea Pinamonti, che vivrà un vero e proprio derby personale dopo i suoi trascorsi all’Inter. Anche nella rosa milanista c’è chi punta a dare un dispiacere alla sua ex squadra: Rade Krunic, lanciato nel grande calcio dai toscani e ancora alla ricerca del primo gol stagionale, offerto a 5.