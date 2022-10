partita incredibile la sua: fa tremare la difesa nel primo tempo con un’uscita a vuoto e un intervento goffo. Si veste da SuperMan e salva su Bajrami lanciato a rete. Prende gol sul suo palo proprio dal nazionale albanese.Parisi spinge ma lui gli prende subito le misure. Costretto al cambio per un problema al flessore(Dal 39’ pt Kalulu 6: buona spinta sulla corsia di destra, ordinato in fase difensiva)fa fatica quando viene puntato sull’uno contro uno a campo aperto. Ma la sua grande esperienza e intelligenza calcistica lo porta a rimediare. Esce per un problema muscolare ( dal 26’ st:attento a non farsi trovare impreparato sui rapidi contropiedisti azzurri, fa il suo): tempismo e letture perfette, meno sicuro quando è’ chiamato a difendere nella sua area di rigore)aveva giocato solo 19 minuti in tutto il 2022. Fa un gol che pesa come un macigno e piange: il bello del calcio.una diga a centrocampo, recupera tanti palloni e li smista con ordine. Legge bene il taglio di Leao in occasione del gol vittoria.qualche spunto interessante ma non é la sua migliore prestazione in rossonero. Commette un fallo ingenuo nel finale che gli costa il giallo e regala una punizione pericolosa all’Empoli.: Ha sui piedi le due più grandi occasioni del primo tempo: nella prima spreca malamente, nella seconda centra Vicario. Impreciso (dal 33’ ptsi vede sempre poco ma si sente tanto: suo l’assist per il gol di Toure): questa sera il bicchiere è mezzo vuoto. Una sola giocata di grande classe quando libera al tiro Leao nel primo tempo e poco altro. ( dal 26’ st Díaz 6,5: dà la scossa)un fenomeno assoluto. L’assist per Rebic è una gioia tecnica, il terzo gol un assolo degno di Usain Bolt.calcia bene una punizione ma la traversa gli nega la gioia del gol. Si muove bene ma calcio poco in porta. (Dal 26’ st Rebic 7: quanto era mancato al Milan Ante? Tanto e stasera si è capito il perché. Profondità e senso del gol, Pioli può sorridere)egge benissimo la partita con i cambi anche coraggiosi.