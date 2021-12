Empoli-Milan (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Dopo aver perso lo scontro diretto nel posticipo di San Siro, i rossoneri sono stati raggiunti dal Napoli al secondo posto in classifica scivolando a -4 dall'Inter. I toscani vengono dal pareggio sul campo dello Spezia e sono noni a quota 27 punti.



LE ULTIME - Senza gli infortunati Damiani e Haas, Andreazzoli conferma l'ex di turno Cutrone al fianco di Pinamonti in attacco.

Dall'altra parte Pioli recupera Theo Hernandez almeno per la panchina, ma deve ancora fare a meno degli indisponibili Kjaer, Calabria, Rebic, Leao e Pellegri.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic.



Arbitro: Di Bello, assistenti Pagliardini e Affatato, Marini quarto uomo, Mazzoleni e Galetto al Var.