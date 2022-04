Empoli-Napoli (domenica alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 34ª e quintultima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.