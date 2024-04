Empoli, Nicola: 'Spiace perdere per un pallone che stava andando fuori. Salvezza? Nulla è scontato'

interviene in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Empoli in casa dell'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo cercato di pressare con coraggio, ovviamente l'Atalanta davanti ha una fisicità molto importante, per noi giocare contro avversari del genere è andare al 110%. Mi dispiace aver perso per un pallone che stava terminando fuori, ma sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Non credo sia difficile affrontare l'Atalanta perché è in Europa o altro, l'Atalanta è una signora squadra che ha un cammino costruito in otto anni, ma è chiaro che la nostra realtà è diversa. Credo che siamo riusciti a dare un'identità precisa. Mancano quattro partite alla fine, martedì ci ritroveremo col solito entusiasmo".

"Credo che ciò che ci siamo messi in testa di fare noi è molto importante, per potercela fare dobbiamo lavorare in campo, non dobbiamo esaltarci né deprimerci. In questo momento non c'è nulla di scontato, credo che sia importante rimanere concentrati, la prossima sarà importante perché troviamo un avversario che lotta per il nostro obiettivo, ora ci mettiamo sotto e si riparte".