L'Empoli, come riportato da TuttoC.com, sta seguendo con attenzione le prestazioni di Stiven Shipendi, attaccante classe 2003 della primavera del Cesena. Ad accendere i radar sul giocatore i numeri impressionanti ad oggi messi a referto: 12 gol in 7 presenze, un ruolino di marcia che gli è valso l'esordio in prima squadra.