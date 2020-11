Il 21enne attaccante ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:in futuro.è in prima squadra perché se lo è meritato. Sono contento per lui, è un esempio. Ma ogni giocatore ha il proprio percorso"."Qui in Toscana mi trovo molto bene. Conoscevo già l’ambiente, visto che a Empoli avevo giocato a livello di settore giovanile, e l’allenatore mi ha colpito molto:è giovane e emergente, un po’ come tutti noi. Siamo primi, ma la strada è lunga e sappiamo quanto sia dura vista la concorrenza di squadroni come Monza, Spal e Reggina".... In partitella la palla viaggiava ai duemila allora. Di Cristiano, al di là della qualità, mi hanno colpito i comportamenti: sempre il primo ad arrivare al campo. È stata una fortuna allenarmi con lui, ho cercato di rubargli qualche movimento d’attacco. Qui mi chiedono tutti di CR7: qualcosa ho raccontato, ma ora basta. Il passato è passato, devo concentrarmi sul presente.. Mi ha dato l’opportunità di debuttare con la Juventus in serie A e in Champions realizzando il sogno che avevo da bambino"."Spero di arrivare in doppia cifra, ma le chiacchiere non contano: dovrò dimostrarlo sul campo, segnando. Il gol della scorsa settimana alla Reggina è soltanto un punto di partenza.Avevo un buon rapporto con lui a Torino. È uno che scherza con tutti. Vedere da vicino Douglas è fantastico: è velocissimo e con la palla fa quello che vuole. Siccome gioco anche io al fantacalcio, una domenica affrontavo un amico che aveva in formazione Douglas e. Scherzando dissi loro: non esagerate. Alex Sandro fece gol e poi mi prese in giro assieme a Douglas per non so quanto. La Juventus è una big, ma c’è un clima da famiglia".