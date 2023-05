Con la salvezza ormai a un passo, a tenere banco in casa Empoli è la situazione legata al futuro del ds Accardi, entrato nel mirino del Napoli per sostituire Giuntoli ormai diretto verso la Juve: "Non è una cosa che ci riguarda - ha detto la vice presidente dell'Empoli Rebecca Corsi a Dazn - E' solo un cinema mediatico che ci infastidisce un po'. Pietro (Accardi, ndr) ha un rapporto simbiotico con mio padre e se dovesse presentarsi la situazione faremo di tutto per trattenerlo. Anche se, per ora, non c'è stato bisogno".