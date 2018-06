Inizia a muoversi sul mercato la neopromossa Parma: c’è lo scatto per il talento Stulac (Venezia). Ieri visite mediche di Srna col Cagliari che insiste per Locatelli (Milan, c’è anche il Parma) e Castro del Chievo che a sua volta si avvicina a Milic (Napoli) e Favilli (Juve, era all’Ascoli).

Il Frosinone segue Jallow (Chievo, era a Cesena) e Rosi (Genoa), riscatta Bardi (Inter), Beghetto (Genoa) e Krajnc (Cagliari). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana idea Rigoni (Genoa).

Castagnetti (non riscattato dall’Empoli) torna alla Spal che è a un passo da Valdifiori (Torino) e Djourou (Antalyaspor). Il Galatasaray ha offerto 4 milioni all’Empoli per Bennacer, no dei toscani che trattano Capezzi (Sampdoria).