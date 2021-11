Andrea Pinamonti sorride dopo l'ultima vittoria dell'Empoli, il suo gol è stato decisivo per il successo contro la Fiorentina: "Me ne sono reso conto al fischio finale quando siamo andati sotto la curva - ha detto a Dazn nel post partita - in quel momento ho capito l'importanza di questa partita per la società. Ho faticato più nell'esultanza che in tutto il resto della gara. La Nazionale? Ora mi sto godendo questo momento fantastico, ma se serve sono sempre pronto".