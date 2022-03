Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter, ha parlato alla TGR Rai Toscana:



"Penso che il derby con la Fiorentina arrivi al momento giusto per dare qualcosa in più e riuscire a tornare al successo in una partita molto importante. Sarà una partita durissima ma metteremo tutto quello che abbiamo per riuscire a portare a casa la vittoria. Sono davvero contento che si torni alla capienza piena, l'atmosfera mancava e in uno stadio bello come il Franchi sarà uno spettacolo e uno stimolo in più per fare ancora meglio".